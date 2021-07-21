МОК заявил о необходимости присутствия зрителей на зимних Играх-2022

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 присутствие зрителей необходимо, сообщают СМИ со ссылкой на главу координационной комиссии игр Хуана Антонио Самаранча.

"Мы бы хотели видеть там международное сообщество. Мы бы хотели, чтобы для всех была возможность насладиться гостеприимством и воспользоваться прекрасными предложениями Китая", - подчеркнул Самаранч.

До проведения Олимпиады в Китае осталось менее 200 дней, власти Китая пока не поделились планами по поводу того, в каком формате они проведут игры в Пекине.

Из-за пандемии коронавируса олимпийские игры в Токио перенесли на год. Церемония открытия Олимпиады состоится в эту пятницу, 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

Спортивные мероприятия в рамках ОИ начались в среду. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране наибольшая часть спортивных мероприятий пройдет без зрителей, в том числе без местных болельщиков.

Более того, оргкомитет Игр уже сообщил о 79 случаях заражения с начала этого месяца среди людей, связанных с Олимпиадой. 21 июля комитет зарегистрировал восемь новых случаев COVID-19. Среди них спортсменка из Чили.

Япония, где около 34% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, выражала обеспокоенность тем, что Олимпиада может способствовать распространению заболевания.