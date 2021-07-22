Матч первого тура РПЛ "Рубин" - "Спартак" пройдет со зрителями
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Организаторы матча первого тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" получили разрешение провести игру с болельщиками на трибунах.
Об этом сообщает пресс-службе "Спартака".
"Организаторам разрешено заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков "Спартака", остаются действительными", - подчеркнули в "Спартаке".
Клуб также уточнил, что "продажа билетов, остановленная вчера, возобновляться не будет".
Перед входом на стадион у зрителей будут бесконтактно измерять температуру. Ношение средств индивидуальной защиты остается обязательным.
Субботний матч состоится 24 июля и начнется в 20:00 мск.