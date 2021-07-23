"Динамо" обыграло "Ростов" в матче открытия РПЛ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов", который возглавляет новый тренер сборной России Валерий Карпин, на домашнем стадионе уступил соперникам из московского "Динамо" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи - 2:0 в пользу "Динамо". Победу московской команде принесли голы Арсена Захаряна (20-я минута) и Константина Тюкавина (33).

Матч между "Динамо" и "Ростовом" открыл очередной сезон РПЛ.

Одновременно с началом матча стало известно, что наставник "Ростова" Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года, Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

Во втором туре "Динамо" встретится с "Уфой", матч пройдет 31 июля. "Ростов" 1 августа сыграет против действующего чемпиона "Зенита".