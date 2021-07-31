"Локомотив" обыграл ЦСКА во втором туре чемпионата России по футболу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) в субботу победил столичный ЦСКА в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся на арене ЦСКА, завершился со счетом 1:2. Хозяева отличились первыми - на 19-й минуте гол со штрафного забил Кристиян Бистрович. Почти сразу после подачи углового Федор Смолов сравнял счет (22 минута). Победный мяч на 59-й минуте забил Рифат Жемалетдинов.

Таким образом, "Локомотив" одержал вторую победу подряд. ЦСКА потерпел первое поражение.

В следующем туре 8 августа ЦСКА встретится с "Динамо". "Локомотив" 6 августа на выезде сыграет с "Уфой".