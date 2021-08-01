Карякин и Федосеев сыграли вничью в первой партии полуфинала Кубка мира

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью со своим соотечественником Владимиром Федосеевым в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

Также в первый день полуфинала вничью сыграли чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии и Ян-Кшиштоф Дуда из Польши.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится 6 августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.