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Костенюк вышла в финал Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Костенюк победила во второй партии свою соперницу Чжунъи Тан из Китая и прошла в финал Кубка мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.

Идет борьба между россиянкой Александрой Горячкиной и украинкой Анной Музычук. Победительница сыграет в финале с Костенюк.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит одновременно с мужским и завершится 3 августа. Общий призовой фонд - $676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира.

На данный момент в турнир претенденток проходят Горячкина в качестве победительницы в прошлый раз, россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру от Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ.

Учитывая, что Горячкина прошла в полуфинал, остальные три участницы независимо от занятых в финале чемпионата мест поедут на турнир претенденток.

шахматы

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