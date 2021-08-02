Определились потенциальные соперники "Спартака" в Лиге чемпионов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Стали известны потенциальные соперники московского "Спартака" по плей-офф квалификации Лиги чемпионов в ходе жеребьевки в понедельник в Ньоне.

В случае выхода в данную стадию турнира "Спартак" сыграет с победителем пары ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17 и 18 августа, ответные - 24 и 25 августа.

Между тем, "Спартаку" сначала предстоит сыграть с португальской "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде турнира. 4 августа матч этих команд пройдет в Москве, 10 августа - в Лиссабоне.