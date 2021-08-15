"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Оба мяча были забиты с пенальти, «Зенит» почти весь второй тайм провел в меньшинстве

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" и петербургский "Зенит" завершили вничью матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.

На 85-й минуте Алексей Сутормин, реализовав пенальти, вывел "Зенит" вперед. На 89-й Федор Смолов, также с пенальти, сравнял счет.

С 50-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Далер Кузяев.

"Зенит" является единоличным лидером турнирной таблицы, в его активе 10 очков. У "Локомотива" 8 очков, команда на четвертом месте.