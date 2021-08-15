Поиск

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Оба мяча были забиты с пенальти, «Зенит» почти весь второй тайм провел в меньшинстве

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" и петербургский "Зенит" завершили вничью матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.

На 85-й минуте Алексей Сутормин, реализовав пенальти, вывел "Зенит" вперед. На 89-й Федор Смолов, также с пенальти, сравнял счет.

С 50-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Далер Кузяев.

"Зенит" является единоличным лидером турнирной таблицы, в его активе 10 очков. У "Локомотива" 8 очков, команда на четвертом месте.

футбол

Новости
Умершие знаменитости

Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер

Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер

ЦСКА победил "Ростов" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи
Олимпиада-2020

Чемпионы токийской Олимпиады получат по 4 млн руб.

Чемпионы токийской Олимпиады получат по 4 млн руб.

"Сочи" по пенальти проиграл "Партизану" и выбыл из Лиги конференций УЕФА

"Сочи" по пенальти проиграл "Партизану" и выбыл из Лиги конференций УЕФА

"Рубин" выбыл из Лиги конференций, проиграв польскому "Ракуву"

Бразилия сместила Францию со второго места в обновленном рейтинге ФИФА

Бразилия сместила Францию со второго места в обновленном рейтинге ФИФА

"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА

"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА

Шубенков избежал операции после травмы на Олимпиаде

Шубенков избежал операции после травмы на Олимпиаде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код