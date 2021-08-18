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Врач Безуглов покинул штаб сборной России по футболу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"При этом Эдуард продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета", - отмечается в сообщении.

Савин пришел в сборную в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды.

Безуглов занял позицию врача сборной в 2012, Бутовский - в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Безуглов возглавил медицинский штаб московского ЦСКА, где в свое время он работал врачом.

футбол

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