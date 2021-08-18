"Бенфика" победила ПСВ в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

Ранее португальская команда выбила из турнира московский "Спартак"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футболисты португальской "Бенфики" со счетом 2:1 нанесли поражение нидерландскому клубу ПСВ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

На 10-й минуте встречи, прошедшей в Лиссабоне, гол в составе "Бенфики" провел Рафаэл Силва, на 42-й – Юлиан Вайгль. На 51-й минуте ПСВ сократил отставание благодаря голу Коди Гакпо.

В других матчах игрового дня шведский "Мальме" на своем поле со счетом 2:0 выиграл у болгарского "Лудогорца", а швейцарский "Янг Бойз" у себя дома переиграл венгерскую команду "Ференцварош" - 3:2.

Ответные матчи пройдут 24 августа. Победители по сумме двух встреч выйдут в групповую стадию ЛЧ, проигравшие будут играть в групповой стадии Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира Европы.

На предыдущей стадии турнира "Бенфика" выбила из розыгрыша московский "Спартак", которому теперь предстоит участие в основной стадии Лиги Европы.