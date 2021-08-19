Ледовый дворец ЦСКА снесут и на его месте построят новый

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА передаст правительству Москвы свой ледовый дворец на Ленинградском проспекте, на его месте построят новый, сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы примет в собственность города имущественный комплекс ледового дворца ЦСКА (...). Передача (...) будет осуществлена безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что имущественный комплекс, запланированный к передаче, включает в себя четыре открытых теннисных корта.

Ожидается, что спортивный объект будет снесен. "На его месте будет построен новый современный ледовый дворец", - добавляют в пресс-службе.

Последний матч на этой ледовой арене состоялся в марте 2021 года. В апреле прошла церемония закрытия дворца. Отмечается, что объект устарел "морально и физически".