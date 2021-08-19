Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал вратаря "Байера" Лунева

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу выбирает основного вратаря национальной команды из пяти кандидатур, заявил тренер голкиперов национальной команды Виталий Кафанов.

"РФС отправил приглашение в "Байер" для вызова Андрея Лунева на сборы. Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени. В расширенном списке было семь вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток", - цитирует пресс-служба Российского футбольного союза Кафанова.

"Подчеркну, что Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером на сентябрьские матчи", - добавил он.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал вратарей Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрия Дюпина ("Рубин"), Александра Максименко ("Спартак") и Сергея Песьякова ("Ростов").

Сборная России в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года сыграет 1 сентября в Москве с Хорватией, 4 сентября - в Никосии с Кипром и 7 сентября - в Москве с Мальтой.