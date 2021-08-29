Российский пловец Черняев с мировым рекордом выиграл Паралимпиаду

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв финальный заплыв на 100 м брассом.

Его время – 1 минута 31,96 секунды, что является новым рекордом мира. Предыдущее высшее достижение – 1:32,27 – было установлено бразильцем Даниэлем Де Фариа Диасом на Паралимпиаде-2012 в Лондоне.

Вторым на Паралимпиаде в Токио финишировал колумбиец Мойзес Фуентес Гарсиа, отставший от россиянина на 3,90 секунды. Третьим стал грек Антониос Цапатакис (8,24).

Еще один представитель России, Александр Молков занял четвертое место с отставанием от соотечественника в 9,31 секунды.

Таким образом, в копилке сборной России на соревнованиях в Токио появилась 15-я золотая медаль. Помимо этого, российские спортсмены заработали 9 серебряных и 23 бронзовые медали.