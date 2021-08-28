14 медалей завоевали российские паралимпийцы на Играх в субботу

Из них четыре награды - высшего достоинства

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Четыре золотые и десять бронзовых медалей завоевали спортсмены сборной России на Паралимпийских играх в Токио в субботу.

Обладателями наград высшего достоинства в отчетный соревновательный день стали легкоатлет Александр Яремчук в беге на 1500 м, Елена Прокофьева в настольном теннисе, пловцы Роман Жданов на дистанции 150 м комплексным плаванием и Андрей Граничка на дистанции 200 м брассом.

Бронзовые награды завоевали легкоатлеты Александр Костин в беге на 5000 м и Анастасия Соловьева – на 400 м, Юрий Ноздрунов, Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника в настольном теннисе, пловцы Наталия Буткова на дистанции 150 м и, Мария Павлова – на 200 м (обе – в комплексном плавании), фехтовальщики Никита Нагаев и Людмила Васильева в соревновании рапиристов, лучники Елена Крутова и Алексей Леонов в миксте.

В активе сборной России теперь 40 медалей – 13 золотых, 7 серебряных, 20 бронзовых. Отечественная команда располагается на третьем месте в общем зачете. Лидирует Китай (30, 21, 26), на втором месте находится Великобритания (16, 12, 15).