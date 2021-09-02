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Владивосток подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036

ОКР пока не получал соответствующих документов

Владивосток подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Владивосток намерен претендовать на проведение летней Олимпиады 2036 года, заявил глава города Константин Шестаков во время Восточного экономического форума.

"Мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года", - сказал он, уточнив, что "шансы не так высоки".

Для подачи соответствующей заявки по процедуре необходимо обратиться в Олимпийский комитет России. По информации "Интерфакса", на данный момент такая заявка еще не направлялась.

Ранее сообщалось, что летнюю Олимпиаду 2036 года хочет провести Казань.

13 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готовит заявку на летние Олимпийских игр 2036 года, среди возможных городов проведения - Казань и Санкт-Петербург. "Рассматривается (такая возможность), готовятся заявки. Несколько городов, точно совершенно Питер, Казань, по-моему", - сказал Лавров в ходе общения с призерами и победителями токийской Олимпиады.

Владивосток Олимпийские игры

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