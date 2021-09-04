Звезды экстремального спорта примут участие в фестивале "Прорыв" в субботу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - XIV фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" в формате OPEN AIR пройдет в Лужниках в субботу.

Участниками фестиваля станут более 50 зарубежных и российских звезд экстремального спорта, среди которых: обладатели медалей и участники одних из самых престижных соревнований экшн-спорта X Games, мировые райдеры команды Monster Energy - Такаюки Хикасино (FMX), Джош Шихан (Австралия), каскадер Терри Грант (Великобритания), многократный обладатель рекордов, устроит настоящее шоу на площадке с дымом, дрифтом и трюками на автомобиле.

Райдеры Андерс Эрикссон и Расмус Йоханссон из Швейцарии, продемонстрируют фристайл на снегоходе со сложными комбо-прыжками и бэкфлипами. Кроме того, выступят и российские атлеты: Алексей Колесников и команда FMX-13, братья Ярыгины и команда Ferz, участники Олимпийских игр в BMX-фристайле и ведущие спортсмены, победители различных соревнований в экстремальном самокате, MTB и многие другие.

В рамках фестиваля пройдет чемпионат мира по воркауту, где за звание победителя поборются спортсмены из более чем 43 стран.

Также впервые "Прорыв" организует соревнования по прыжкам в высоту на мотоцикле. Кроме этого, состоятся соревнования по дрифту с препятствиями, мотокроссу, паркуру и полеты в воздухе на специальной доске - флайборде, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.

Начало фестиваля - 19:00 мск.