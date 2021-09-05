Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Твери несколько десятков человек участвовали в массовой драке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По данным местных СМИ, подрались фанаты футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

"Произошла драка между футбольными фанатами. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован с травмами", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция устанавливает точное количество участников потасовки.

По данным местных СМИ, драка произошла между футбольными фанатами клубов "Спартак" и "Зенит". В Тверь болельщики из Санкт-Петербурга приехали, чтобы поддержать "Зенит-2", который сегодня проводил матч с клубом "Тверь" (2:2). Болельщики московского клуба приехали в Тверь заранее и готовились к встрече с фанатами из Санкт-Петербурга.