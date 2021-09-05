Сборная Украины вничью сыграла с Францией в отборочном матче ЧМ-2022
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В решающем матче отбора на ЧМ-2022 сборная Украины вничью со счетом 1:1 сыграла с действующим чемпионом мира Францией.
Согласно онлайн-трансляции на телеканале "Украина", на 44-й минуте первого тайма Николай Шапаренко открыл счет, забив гол в ворота французской команды. Счет составил 1:0 в пользу Украины.
На 50-й минуте второго тайма Франция сравняла счет, гол в ворота украинской сборной головой забил француз Антони Марсьяль.
Арбитр добавил шесть минут ко второму тайму, однако игра так и закончилась со счетом 1:1.
Матч проходил в Киеве на стадионе "Олимпийский" в субботу, 4 сентября.