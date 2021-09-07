Россиянин Медведев вышел в полуфинал US Open
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандшульпом в 1/4 финала турнира Большого шлема US Open.
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась с результатом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу Медведева.
Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), ван де Зандшульп идет на 117-й позиции.
В полуфинале Медведева ждет встреча с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (15) и испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией (55).