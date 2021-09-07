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Россиянин Медведев вышел в полуфинал US Open

Россиянин Медведев вышел в полуфинал US Open
Фото: AP/TASS

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандшульпом в 1/4 финала турнира Большого шлема US Open.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась с результатом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу Медведева.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), ван де Зандшульп идет на 117-й позиции.

В полуфинале Медведева ждет встреча с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (15) и испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией (55).

US Open Даниил Медведев

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