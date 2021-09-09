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Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей

Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 5:0 нанесли поражение национальной команде Литвы в домашнем матче отборочной кампании чемпионата мира 2022 года.

Два гола провел Мойзе Кин (11-я, 29-я минуты), по одному – Джакомо Распадори (24) и Джованни Ди Лоренцо (54).

Таким образом, сборная Италии довела до 37 серию матчей без поражений, улучшив установленный ею после ничьи (0:0) в предыдущем матче с Швейцарией рекорд мира. В последний раз Италия проигрывала 10 сентября 2018 года, уступив Португалии в матче Лиги наций УЕФА (0:1).

Сборная Италии – действующий чемпион Европы.

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