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Бразильским футболистам на пять дней запретили играть в чемпионате Англии

Бразильским футболистам на пять дней запретили играть в чемпионате Англии
Роберто Фирмино и Габриэль Жезус
Фото: Nelson Almeida-Pool/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Восемь бразильских футболистов получили пятидневный запрет на участие в матчах Английской премьер-лиги, сообщает BBC.

СпортМатч сборных Бразилии и Аргентины по футболу остановили из-за нарушения карантинаЧитать подробнее

Сообщается, что соответствующий вердикт вынесла Международная федерация футбола после обращения Бразильской конфедерации футбола: клубы премьер-лиги отказались отпускать бразильских игроков на сентябрьские матчи национальных команд. Позиция клубов была вызвана необходимостью отправлять игроков на десятидневный карантин после возвращения из латиноамериканских стран.

В итоге запрет коснулся Алисона, Фабиньо, Роберто Фирмино (все - "Ливерпуль"), Эдерсона, Габриэля Жезуса (оба — "Манчестер Сити"), Фреда ("Манчестер Юнайтед"), Тиагу Силве ("Челси") и Рафинье ("Лидс").

Ранее отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу был остановлен через несколько минут после начала. Бразильские чиновники решили прервать игру из-за того, что четыре аргентинских футболиста (Мартинес, Ромеро, Ло Челсо и Буэндиа), выступающие в чемпионате Англии, нарушили правила 14-дневного карантина после приезда в Южную Америку из Великобритании.

футбол Англия Бразилия

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