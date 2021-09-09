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Хиддинк завершил карьеру тренера

Хиддинк завершил карьеру тренера
Гус Хиддинк
Фото: VI Images via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России 74-летний нидерландский специалист Гус Хиддинк заявил о том, что ставит точку в своей карьере.

По его словам, к соответствующему решению он пришел после переговоров с руководством футбольной федерации Кюрасао – страны, национальную команду которой он возглавлял.

"В последнее время я не проявлял активности из-за коронавируса. Вчера я проводил беседу с президентом федерации, и мы пришли к выводу, что лучше на некоторое время взять паузу", - приводит слова Хиддинка Voetbal International.

На уточняющий вопрос Хиддинк ответил: "Я собираюсь остановиться. Совсем".

Сборную России Хиддинк привел к бронзе чемпионата Европы-2008. Также он выиграл Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов), возглавляя нидерландский ПСВ, с ним эта команда также четыре раза выиграла чемпионат страны. С мадридским "Реалом" Хиддинк выиграл чемпионат мира среди клубов, с лондонским "Челси" – Кубок Англии. В тренерской карьере Хиддинка, в частности, был и махачкалинский "Анжи".

Сборную Кюрасао нидерландец возглавил в августе 2020 года.

футбол Гус Хиддинк

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