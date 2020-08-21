Гус Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк занял аналогичный пост в национальной команде Кюрасао.

Как сообщает Fox Sports, контракт с 73-летним нидерландским специалистом заключен до чемпионата мира 2022 года в Катаре включительно.

"Это может быть неочевидно, но было трудно сказать "нет". Кюрасао в последние годы сделал хорошие шаги, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше в международном турнире", - приводятся слова Хиддинка.

Сборную России Хиддинк привел к бронзе чемпионата Европы-2008. Также он выиграл Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов), возглавляя нидерландский ПСВ, с ним эта команда также четыре раза выиграла чемпионат страны. С мадридским "Реалом" Хиддинк выиграл чемпионат мира среди клубов, с лондонским "Челси" – Кубок Англии. В тренерской карьере Хиддинка, в частности, был и махачкалинский "Анжи".