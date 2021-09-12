У теннисистки Весниной украли олимпийские медали

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестные похитили олимпийские медали теннисистки Елены Весниной, сообщила в воскресенье директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева.

"Увы, это не единичный случай. Олимпийские медали имеют серьезную рыночную цену, особенно за рубежом. Также, к сожалению, традиции нанесения памятных гравировок с фамилией спортсмена по ребру медалей, которая существовала в Советском Союзе, больше нет. Поэтому идентифицировать медаль затруднительно. Надо сказать, что воры прицельно выслеживают квартиры олимпийских чемпионов, иногда даже работают по заказу", - говорится в ее заявлении, поступившем в "Интерфакс".

Истягина-Елисеева отметила, что как директор Государственного музея спорта и специалист по экспертизе культурных ценностей она неоднократно сталкивалась с подобными возмутительными фактами. "Поэтому при поступлении предметов в Государственный музей спорта мы тщательно проверяем их историю и фиксируем уникальные особенности каждого артефакта", - добавила она.

Директор музея выразила надежду на то, что правоохранительные органы по горячим следам смогут найти злоумышленников и вернуть медали Весниной.

Как отметила Истягина-Елисеева, "настоятельно рекомендую всем Олимпийским медалистам провести фотофиксацию своих наград и, в случае необходимости, нанести идентифицирующие гравировки".

Ранее в СМИ сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту кражи медалей из дома Весниной в Подмосковье.

Елена Веснина - олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым.