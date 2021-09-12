ЦСКА сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в 7-м туре РПЛ
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" дома сыграл вничью с московским ЦСКА 2:2 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
В составе "Арсенала" голы забили Евгений Марков (18-я минута) и Иван Новосельцев (66). За ЦСКА отличились Игорь Дивеев (5) и Фёдор Чалов (74).
ЦСКА занимает шестую строчку в таблице чемпионата, набрав 10 очков. "Арсенал" на 15-й позиции, имея в активе 5 баллов.
В восьмом туре ЦСКА встретится с московским "Спартаком", матч пройдёт 20 сентября. "Арсенал" днем ранее сыграет с "Нижним Новгородом".