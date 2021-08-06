Карпин заявил, что Фернандес не планирует завершать карьеру в сборной по футболу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Защитник ЦСКА Марио Фернандес продолжит выступать за сборную России по футболу, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", - цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Фернандес в ближайшее время завершит выступать за сборную России.

Тридцатилетний футболист в июле 2016 года получил российское гражданство и право выступать за сборную России. С 2012 года он играет в составе ЦСКА.