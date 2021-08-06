Поиск
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееВелоспорт11:15Женщины, Финал  Великобритания Дания РоссияПодробнее

Карпин заявил, что Фернандес не планирует завершать карьеру в сборной по футболу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Защитник ЦСКА Марио Фернандес продолжит выступать за сборную России по футболу, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", - цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Фернандес в ближайшее время завершит выступать за сборную России.

Тридцатилетний футболист в июле 2016 года получил российское гражданство и право выступать за сборную России. С 2012 года он играет в составе ЦСКА.

Марио Фернандес Валерий Карпин

Новости
Олимпиада-2020

Четыре медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Четыре медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады
Олимпиада-2020

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады

Олимпиада-2020

Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады

Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады
Олимпиада-2020

Российский борец вольного стиля Садулаев вышел в финал Олимпиады

Олимпиада-2020

Польская скалолазка побила принадлежавший россиянке рекорд мира

Польская скалолазка побила принадлежавший россиянке рекорд мира
Олимпиада-2020

Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу ОИ

Олимпиада-2020

Теннисистка Веснина заявила, что скрывала травмы на Олимпиаде

Олимпиада-2020

Волейболистку сборной Бразилии после матча с Россией отстранили за допинг

Наши на Олимпиаде 2020 в Токио

Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро в весе до 91 кг

Олимпиада-2020

Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ

Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код