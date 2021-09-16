"Бавария" продлила контракт с Горецкой

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Германии по футболу Леон Горецка подписал новое соглашение с мюнхенской "Баварией".

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт теперь будет действовать до 2026 года. Предыдущая версия соглашения действовала до 2022 года.

"Вместе с "Баварией" в последние три года мы выиграли все, что можно было. Но приятнее завоевания титула может быть только повторение успеха. Именно этого мы хотим добиться в следующие годы", - сказал 26-летний футболист

Горецка выступает в "Баварии" с 2018 года. В составе мюнхенского клуба он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Германии, два раза – Кубок Германии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Выступая за сборную Германии, Горецка стал обладателем Кубка конфедераций-2017.