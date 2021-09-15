"Бавария" разгромила "Барселону" в гостевом матче ЛЧ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Немецкая "Бавария" забила три безответных мяча в ворота испанской "Барселоны" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 34-й минуте встречи, прошедшей на поле "Барселоны", отличился Томас Мюллер. Во втором тайме – на 56-й и 85-й минутах – дубль оформил Роберт Левандовски.

"Бавария" возглавила группу E (3 очка), "Барселона" стала аутсайдером квартета (0), между ними расположились португальская "Бенфика" и украинское "Динамо", сыгравшие со счетом 0:0 в Киеве; у них по 1 баллу.