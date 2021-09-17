Овечкин отверг вероятность продолжения карьеры до 50 лет

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что не планирует надолго растягивать карьеру по примеру играющего и поныне 49-летнего чеха Яромира Ягра.

"Нет, не собираюсь. Он особенный хоккеист, настоящая легенда. Если бы он до сих пор играл в НХЛ, то вышел бы на второе место в истории по голам. Это 100%", - приводит слова 36-летнего Овечкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира.

Ранее Овечкин заявлял о намерении играть в "Вашингтоне" до конца карьеры.