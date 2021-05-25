Овечкин нацелился остаться в "Вашингтоне" до конца карьеры

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин надеется, что будет играть в этой команде до завершения карьеры.

"Очевидно, я хочу закончить здесь карьеру", - цитирует Овечкина специализирующийся по НХЛ журналист Ян Оланд в своем твиттере.

Россиянин убежден, что ему и клубу удастся договориться о продлении контракта.

"У нас еще есть время. Я уверен, что мы что-нибудь сделаем в ближайшее время", - сказал форвард.

Alex Ovechkin on how confident he is about signing a new contract with the Capitals:



"I"m confident. We still have time. Obviously, I want to finish my career here. I"m pretty sure we will do something soon." — Ian Oland (@ianoland) May 25, 2021

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира.