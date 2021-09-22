Луиш Фигу поздравил молдавский "Шериф" с успехами в Лиге чемпионов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной Португалии, испанских "Барселоны" и "Реала", итальянского "Интера" Луиш Фигу похвалил команду "Шериф", представляющую чемпионат Молдавии, в связи с ее успешной игрой в Лиге чемпионов УЕФА.

"Я думаю, выступать в Лиге чемпионов - это уже большой успех, так что я поздравляю "Шериф" с квалификацией. Думаю, они здорово начали турнир и могут помечтать о дальнейших успехах", - приводит слова Фигу Moldfootball.com.

"Конечно, они не являются фаворитами, но в футболе это не играет большого значения. Посмотрим, что случится на групповом этапе, но как я и сказал, вам нужно действительно радоваться уже самому факту участия и гордиться этим. Это ведь лучший клубный турнир в мире, и только лучшие из лучших в нем играют", - сказал обладатель "Золотого мяча" 2002 года.

В настоящее время в Кишиневе находится делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), приехавшая сюда на заседание исполкома организации. Глава УЕФА Александер Чеферин также отметил успех "Шерифа", впервые в истории пробившегося в основную стадию Лиги чемпионов.

"Это большой успех для молдавского футбола. Если в начале мы все удивлялись выступлению "Шерифа", то теперь уже не удивляемся. В отборочном цикле они выиграли у команд с десятикратно большим бюджетом, теперь они обыграли соперника, у которого бюджет раз в 30 больше", - сказал Чеферин.

"На следующей неделе их ждет соперник ("Реал" - ИФ) со стократно большим бюджетом - так что, если они выиграют, будет очень здорово. Респект "Шерифу", это большое достижение", - отметил глава УЕФА.



В первом туре группового этапа ЛЧ "Шериф" со счетом 2:0 на своем поле выиграл у донецкого "Шахтера", представляющего чемпионат Украины.