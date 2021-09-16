Гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" признан лучшим в первом туре ЛЧ
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий молдавского футбольного клуба "Шериф" Адама Траоре признан автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте турнира.
На 16-й минуте встречи против украинского "Шахтера" Траоре поразил ворота эффектым ударом с лета, находясь в районе 11-метровой отметки. Этим приемом он замыкал подачу с левого фланга.
Матч прошел 15 сентября в Тирасполе и завершился со счетом 2:0 в пользу "Шерифа", для которого эта встреча стала дебютной в основной стадии ЛЧ.
Топ-4 лучших голов недели
🥇 Sheriff winger Adama Traore takes home the prize! 👏👏👏#UCLPOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/n8FV7Ho559— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021