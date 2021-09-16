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Гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" признан лучшим в первом туре ЛЧ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий молдавского футбольного клуба "Шериф" Адама Траоре признан автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте турнира.

На 16-й минуте встречи против украинского "Шахтера" Траоре поразил ворота эффектым ударом с лета, находясь в районе 11-метровой отметки. Этим приемом он замыкал подачу с левого фланга.

Матч прошел 15 сентября в Тирасполе и завершился со счетом 2:0 в пользу "Шерифа", для которого эта встреча стала дебютной в основной стадии ЛЧ.

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