"Ювентус" в пятом туре покинул зону вылета чемпионата Италии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ювентус" со счетом 3:2 одержал победу над "Специей" в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии.

На 28-й минуте Мойзе Кин вывел "Ювентус" вперед, однако уже через пять минут "Специя отыгралась: автором ответного гола стал Эммануэль Гьяси.

На 49-й минуте счет стал 2:1 в пользу "Специи", точный удар нанес Жанис Антист. На 66-й минуте "Ювентус" сравнял счет – ворота соперника поразил Федерико Кьеза.

Победный гол "Ювентус" провел на 72-й минуте после удара Маттейса де Лигта.

Для "Ювентуса", неудачно стартовавшего в чемпионате страны, эта победа стала первой в турнире. Команда набрала 5 очков и с 18-го места (зона вылета) поднялась на 12-е. "Специя" (4 балла) опустилась на 16-ю строчку.

"Ювентус" является самым титулованным участником чемпионата Италии. Серию А (главный дивизион в итальянском футболе) он выигрывал 36 раз. Второе место по титулам занимает "Интер" (19), в прошлом сезоне прервавший серию из девяти подряд чемпионств "Ювентуса". На третьем месте – "Милан" (18).