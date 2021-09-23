Группа Совета Европы позитивно оценила борьбу с допингом в РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Члены мониторинговой группы по оценке выполнения Россией положений Конвенции Совета Европы против применения допинга подчеркнули, что в РФ создана жесткая система противостоянию допингу, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Этот визит был запланирован в апреле текущего года. Вся программа выполнена, проведены запланированные встречи, мы благодарны за конструктивный диалог. Было отмечено, что Россия создала сильную и жесткую систему противостояния допингу", - рассказал Матыцин в ходе встречи с членами группы и ее председателем, главой Национального антидопингового агентства Кипра Михаила Петру.

"В России создана активная группа из представителей министерств и ведомств по борьбе, также создана команда в регионах с участием местных министров спорта и их заместителей. Также разработана региональная концепция по противостоянию допингу", - добавил он.

Матыцин подчеркнул, что Россия продолжает выступать против коллективной ответственности за допинг в спорте, но мы также уважаем решение Спортивного арбитража", - сказал Матыцин.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством, по которому РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА. По решению CAS, россиянам запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах сроком на два года. Кроме этого, РФ не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.

На Олимпиаде в Токио россияне выступали как Команда Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны звучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.