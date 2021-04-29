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Мазепин отметил свой прогресс в "Формуле-1"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский гонщик Haas Никита Мазепин, дебютировавший в "Формуле-1", заявил о максимальной уверенности в своих силах.

"Что касается уверенности, после Бахрейна она у меня на максимальном уровне, я этому очень рад", - сказал Мазепин на пресс-конференции.

"Что касается прогресса, когда ты начинаешь карьеру в "Формуле-1", это очень большая ступень, откуда бы ты ни пришел, и прогресс будет всегда. На данный момент прогресс для меня особенно заметен в стабильности кругов, которые я проезжаю на трассе, и в стабильности обратной связи, которую я даю команде", - отметил он.

На стартовом этапе "Формулы-1" нынешнего сезона Мазепин сошел с дистанции, на втором этапе финишировал последним.

автоспорт Формула-1 Никита Мазепин

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