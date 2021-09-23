Объявленный чемпионом ОИ-2012 борец Махов дисквалифицирован на 4 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский борец вольного стиля, чемпион летней Олимпиады 2012 года в весе до 120 кг Билял Махов уличен в применении допинга, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован на четыре года за нарушение пункта 2.1. правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Срок его наказания начинается с 27 января 2021 года.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Махов завоевал бронзовую медаль, но после дисквалификаций борцов, занявших второе и первое места, сначала был признан серебряным призером, затем – олимпийским чемпионом.