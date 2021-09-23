Поиск

Объявленный чемпионом ОИ-2012 борец Махов дисквалифицирован на 4 года

Объявленный чемпионом ОИ-2012 борец Махов дисквалифицирован на 4 года
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский борец вольного стиля, чемпион летней Олимпиады 2012 года в весе до 120 кг Билял Махов уличен в применении допинга, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован на четыре года за нарушение пункта 2.1. правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Срок его наказания начинается с 27 января 2021 года.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Махов завоевал бронзовую медаль, но после дисквалификаций борцов, занявших второе и первое места, сначала был признан серебряным призером, затем – олимпийским чемпионом.

борьба

Новости по теме

Новости

Мазепин и Шумахер продолжат выступать за Haas "Формулы-1" в 2022 году

"Ювентус" в пятом туре покинул зону вылета чемпионата Италии

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах

Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах

Даниил Медведев выступит на Кубке Кремля

Даниил Медведев выступит на Кубке Кремля

ЦСКА победил "Спартак" в чемпионате России по футболу

Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Рубин" в РПЛ

Глушаков и Дзюба вызваны в сборную России на отбор к ЧМ-2022

Глушаков и Дзюба вызваны в сборную России на отбор к ЧМ-2022
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код