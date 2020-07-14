Российский борец Махов стал чемпионом ОИ-2012 из-за допинга у соперников

Российский борец Билял Махов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет признал россиянина Биляла Махова чемпионом летних Игр-2012, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

МОК обновил протоколы лондонской Олимпиады, аннулировав за нарушение антидопинговых правил золото и серебро Артура Таймазова (Узбекистан) и Давита Модзманашвили (Грузия) в весовой категории до 120 кг. В свою очередь, чемпионами ОИ в данной весовой категории признаны Махов и Комейл Гасеми (Иран), завоевавшие тогда бронзу.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили назвал чемпионство Махова заслуженным.

"То, что Билял Махов получил статус олимпийского чемпиона, на самом деле, награда заслуженная. На его судьбу упало столько испытаний, столько трудностей - это и отравление, и масса операций, и ряд горьких поражений - но он никогда не искал оправданий и несмотря ни на что шел вперед. Такое терпение сполна вознаграждается. И также хотел особо отметить его позицию: в любой ситуации он искал проблему только в себе. Зная обо всем этом, можно быть уверенным - его нашла награда абсолютно заслуженно".

Таким образом, с учетом награды Махову, а также ранее отмененных результатов россиян из-за допинга, в активе сборной России на Олимпиаде 2012 двадцать золотых медалей, включая четыре – среди борцов.