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Главного тренера "Краснодара" Гончаренко дисквалифицировали на две игры

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча, включая один - условно, дисквалифицировал главного тренера футбольного клуба "Краснодар" Виктора Гончаренко, сообщает пресс-служба РФС.

Поводом для наказания послужило "оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении официальных лиц матча" во время игры чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата".

Отмечается, что их трех матчей дисквалификация на две игры считается реальным исполнением, еще на одну - "условной спортивной санкцией". Для Гончаренко также установлен испытательный срок на два года. Помимо этого, наставник "Краснодара" оштрафован на 250 тыс. рублей.

Матч "Ахмат" - "Краснодар" прошел 20 сентября в Грозном и завершился победой команды из Кубани со счетом 2:0.

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