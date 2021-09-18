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"Краснодар" обыграл "Ахмат" в 8-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" нанесли поражение "Ахмату" в выездном поединке восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, состоявшаяся в субботу в Грозном, завершилась со счетом 0:2. Голы забили Реми Кабелла (41-я минута) и Владимир Ильин (44). На 65-й минуте хозяева остались вдесятером - за вторую желтую карточку с поля был удален Зоран Нижич.

В турнирной таблице РПЛ "Ахмат" занимает 11-е место с девятью очками. "Краснодар" набрал 13 баллов и делит с "Динамо" 5-6 места.

Краснодар Ахмат футбол

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