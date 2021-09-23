Глава ОКР заявил о готовности России провести ОИ в нескольких городах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия может предложить Международному олимпийскому комитету провести летнюю Олимпиаду 2036 года в нескольких городах, по примеру чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции в четверг.

"Думаю, что 2036 год - этот тот ориентир, на который мы будем смотреть и к которому будем стремиться. (...) Наша заявка была бы интересна олимпийскому движению, если мы используем нашу географию, инфраструктуру, находящуюся в разных городах. Типичный пример - чемпионат мира по футболу 2018 года", - сказал Поздняков.

"Нужно подумать, рассчитать и с таком необычным предложением выходить к 2036 году. В этом году будет черед Азии проводить Олимпийские игры, а, учитывая, что Россия находится в Европе и в Азии, то нас не стоит сбрасывать со счетов и нам надо готовить концепцию", - добавил он.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия будет организатором летних Олимпийских игр 2036 года, если этому не помешает политизация спорта.

Сообщалось сначала о намерениях Казани, затем Владивостока принять эти игры.