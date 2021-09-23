Перейра сменил Кашшаи во главе департамента судейства РФС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза назначен инструктор ФИФА и УЕФА Витор Перейра, сообщила в четверг пресс-служба РФС.

"Португальский экс-арбитр ФИФА с большим опытом административной работы в международных и национальных футбольных ассоциациях приступит к исполнению обязанностей в ближайшие дни. Он будет курировать все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских судей. Соглашение между португальским специалистом и РФС рассчитано на два сезона", - говорится в сообщении.

"Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих арбитров, так и на подготовку новых кадров по программе "Таланты и наставники". Уверен, высокий профессионализм и опыт Витора позволят нам сделать существенный шаг вперед как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность. Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать. Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень", - сказал Перейра.

В качестве арбитра Перейра провел 23 сезона на профессиональном уровне (1980-2002), 11 сезонов был арбитром ФИФА (1992-2002). Судил в общей сложности 104 международных матча, работал на двух чемпионатах мира (1998, 2002) и Евро-2000.

После окончания карьеры арбитра работал на административных должностях, связанных с судейством. Был членом судейского комитета УЕФА (2002-2006), возглавлял судейский комитет профессиональных лиг Португалии (2006-2010), в 2007-2010 гг. был главой судейского комитета Европейских профессиональных лиг (EPL), в 2011 году возглавил судейский комитет федерации футбола Португалии.

В 2016 году Перейра стал руководителем комитета по оценке арбитров конфедерации футбола Бразилии, в 2017 году возглавил судейский комитет федерации футбола Греции, где работал на протяжении трех лет. В 2021 году перешел на позицию руководителя судейского комитета федерации футбола Чехии.

13 сентября пост руководителя департамента судейства РФС оставил венгр Виктор Кашшаи.