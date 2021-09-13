Глава департамента судейства РФС Кашшаи покинул свой пост

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи уходит в отставку, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что кадровое решение связано с организационными изменениями в РФС.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц благодарит венгерского специалиста "за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства".

"Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности", - приводятся слова Хачатурянца.

"Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев", - отметил Хачатурянц.

46-летний Кашшаи возглавлял департамент с 9 января 2020 года. С этого периода, как отмечает венгр, "дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах".

"Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство", - заявил он.

"Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане", - говорит Кашшаи.

"Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: Евро-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу. Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин", - подчеркивает он.

"Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе", - заявил Кашшаи.

Кашшаи стал арбитром ФИФА в 2003 году, вошел в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на Евро-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу.