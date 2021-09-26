"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" нанес поражение столичному "Спартаку" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу казанцев, которые одержали пятую победу подряд.
В составе победителей шайбы забросили Илья Сафонов (7 минута), Кирилл Петров (37) и Артем Галимов (53). За москвичей отличился Александр Никишин.
В свою очередь, владивостокский "Адмирал" в гостях проиграл нижнекамскому "Нефтехимику".
Встреча завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу "Нефтехимика".
Вернувшийся в КХЛ "Адмирал" в новом сезоне в 10 играх одержал одну победу. Прошлый сезон "Адмирал" пропустил из-за финансовых проблем, вызванных пандемией.