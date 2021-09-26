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"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" нанес поражение столичному "Спартаку" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу казанцев, которые одержали пятую победу подряд.

В составе победителей шайбы забросили Илья Сафонов (7 минута), Кирилл Петров (37) и Артем Галимов (53). За москвичей отличился Александр Никишин.

В свою очередь, владивостокский "Адмирал" в гостях проиграл нижнекамскому "Нефтехимику".

Встреча завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу "Нефтехимика".

Вернувшийся в КХЛ "Адмирал" в новом сезоне в 10 играх одержал одну победу. Прошлый сезон "Адмирал" пропустил из-за финансовых проблем, вызванных пандемией.

хоккей КХЛ

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