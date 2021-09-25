Московское "Динамо" впервые проиграло в сезоне в КХЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" потерпели поражение от нижегородского "Торпедо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей на льду "Торпедо", - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу нижегородцев.

Таким образом, "Динамо" потерпело первое поражение в турнире сезона-2021/22. В девяти матчах московская команда набрала 16 очков и теперь занимает второе место в Западной конференции. На первом находится финский "Йокерит", у которого на два очка больше. При этом "Динамо" сыграло на два матча меньше.

Что касается "Торпедо", оно находится на восьмой строчке в Западной конференции, набрав девять очков в десяти матчах.