Бой-реванш Усика против Джошуа запанирован на февраль-март 2022 года

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Матч-реванш чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO, украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа состоится в феврале - марте следующего года, подтверждает промоутер Усика Александр Красюк.

"Приблизительное время (...) февраль-март - это действительно так. И в рамках этого периода должен состояться реванш", - сказал Красюк на совместной с Усиком пресс-конференции во вторник в Киеве.

По словам промоутера, хотелось бы, чтобы реванш состоялся на Украине.

Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113).