СКА по буллитам обыграл "Трактор" в матче КХЛ

ЦСКА в овертайме победил "Сибирь"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в среду в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одолел челябинский "Трактор".

Основное время поединка завершилось вничью 3:3. Первые три шайбы забросили гости из Челябинска - отличились Сергей Калинин (17 мин) и Никита Тертышный (18, 22). Затем СКА сравнял счет благодаря голам Кирилла Марченко (25), Игоря Ожиганова (35) и Андрея Кузьменко (39).

В овертайме голов не был, серию буллитов выиграл СКА. Победную шайбу забросил Марченко.

В другой встрече столичный ЦСКА с минимальным счетом победил "Сибирь". Единственная шайба была заброшена на второй минуте овертайма шведским нападающим армейцев Лукасом Валльмарком. Итоговый счет матча в Москве - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В Подольске местный "Витязь" проиграл "Локомотиву" - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Команда из Ярославля под руководством нового тренера Игоря Никитина одержала вторую победу подряд. "Железнодорожники" набрали 12 очков и с 10-го места поднялись на 7-е, в зону плей-офф Западной конференции КХЛ.

"Авангард" у себя в Балашихе одолел "ХК Сочи" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Сочинцы, одержавшие в сезоне только три победы, занимают последнее место на "Западе".

Рижское "Динамо" на своей арене уступило "Северстали" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Минское "Динамо" на своем льду нанесло поражение "Нефтехимику" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).