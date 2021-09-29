Оставшийся без шести игроков "Ак Барс" проиграл "Йокериту" в матче КХЛ

"Йокерит" одержал 10-ю победу подряд, "Ак Барс" прервал пятиматчевую победную серию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Йокерит" (Хельсинки) нанес поражение соперникам из казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, проходившая на арене финской команды, завершилась с результатом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0). У "Йокерита" дубль сделал Никлс Фриман (8-я и 32-я минуты), также шайбу в ворота забросил Джон Норман (37), а решающую шайбу на 4-й минуте овертайма забил Ессе Йоэнсуу. В составе "Ак Барса" отличились Николай Коваленко (29), Дмитрий Кагарлицкий (45) и Артем Галимов (58).

"Йокерит", одержавший 10-ю победу подряд, лидирует в Западной конференции, набрав 20 очков. "Ак Барс", прервавший серию из пяти побед подряд, имеет в активе 16 очков и идет на четвертом месте в Восточной конференции.

Ранее в среду пресс-служба КХЛ сообщила, что один из членов делегации "Ак Барса" сдал положительный тест на COVID-19 и к матчу будут допущены только те игроки, которые имеют достаточный уровень антител или вакцинированы.