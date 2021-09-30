МОК озвучит позицию по российской вакцине на ОИ-2022 через месяц

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет уточнит, какие вакцины, сделанные спортсменами, будут признаваться на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщили "Интерфаксу" в МОК.

"Дополнительная информация о вакцинации и мерах противодействия COVID-19 для Пекина 2022 будет подробно изложена в правилах. Первая версия этих сборника этих правил будет выпущена в конце октября", - сообщили "Интерфаксу" в МОК, отвечая на вопрос о том, будет ли признана оргкомитетом российская вакцина "Спутник V".

Накануне МОК распространил пресс-релиз, в котором сообщалось, что спортсмены, которые прибудут на Олимпиаду в Пекин невакцинированными, обязаны провести 21 день в карантине. Сообщалось, что будут учитываться вакцины, имеющие признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Спутник V", которым вакцинированы большинство российский спортсменов и тренеров, пока не получил признания ВОЗ. Иностранным болельщикам билеты продавать не будут.