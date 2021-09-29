Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпиаду-2022 в Пекине
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные болельщики не смогут присутствовать на соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
"Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.
Аналогичная концепция разработана и в отношении Паралимпиады-2022.
Соответствующее решение было принято по итогам заседания МОК, прошедшего в среду.
Отмечается, что все атлеты, прошедшие полную вакцинацию, по прибытии будут внесены в специальную систему управления. Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут пройти 21-дневный карантин.
Организаторы Игр будут признавать все вакцины, получивших признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Также все участники Игр будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.
Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.
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