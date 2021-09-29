Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпиаду-2022 в Пекине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные болельщики не смогут присутствовать на соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

"Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

Аналогичная концепция разработана и в отношении Паралимпиады-2022.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания МОК, прошедшего в среду.

Отмечается, что все атлеты, прошедшие полную вакцинацию, по прибытии будут внесены в специальную систему управления. Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут пройти 21-дневный карантин.

Организаторы Игр будут признавать все вакцины, получивших признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также все участники Игр будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Новость дополняется