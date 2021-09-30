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Сенсационно выигравший у "Реала" тренер назвал время в "Зените" лучшим в карьере

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб, чья команда обыграла мадридский "Реал" в Лиге чемпионов УЕФА, с теплотой вспоминает игровую карьеру в петербургском футбольном клубе "Зенит".

СпортТираспольский "Шериф" в Мадриде обыграл "Реал" в матче ЛЧЧитать подробнее

"Конечно, слежу, ведь там провел три года, лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить. А так я слежу за всеми, смотрю все чемпионаты, тем более в Приднестровье есть российские каналы", - приводит слова Вернидуба "Чемпионат".

55-летний Вернидуб играл в "Зените" с 1997 по 2000 год. В составе петербургской команды выиграл Кубок России-1998/99.

В настоящее время Вернидуб работает главным тренером "Шерифа", который стал сенсацией нынешнего еврокубкового сезона. Команда впервые в истории пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов, где уже выиграла два матча – у донецкого "Шахтера" дома (2:0) и мадридского "Реала" в гостях (2:1).

футбол Лига чемпионов УЕФА

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